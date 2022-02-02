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2 Şub 2022 10:29

Hizbullah'tan Ayetullah Safi Gülpayegani için taziye mesajı

Hizbullah'tan Ayetullah Safi Gülpayegani için taziye mesajı

Lübnan Hizbullah Hareketi, İranlı büyük merci Ayetullah Safi Gülpayegani'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Alahednews'da yer alan bilgiye göre; Lübnan Hizbullah Hareketi, İranlı büyük merci Ayetullah Safi Gülpayegani'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Ayetullah Safi Gülpayegani'yi yetenekli bir din âlimi olarak nitelendiren Hizbullah'ın taziye mesajında, merhum Ayetullah Safi Gülpayegani'nin İslam İnkılabı'nın zaferinden itibaren üstlendiği tüm görevlerde başarılı ve yapıcı bir rol oynadığı kaydedildi.

İran'da yaşayan en üst düzey Onikici Merci'den biri olan Ayetullah Safi Gülpayegani geçirdiği hastalık nedeniyle dün 103 yaşında vefat etmişti.

News Code 1900215
https://tr.mehrnews.com/news/1900215/

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