İslam Devrimi Lideri'nden Ayetullah Safi için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, büyük merci Ayetullah Safi Gülpayegani'nin vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, "Ayetullah Şeyh Lütfullah Safi Gülpayegani’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.” ifadesi kullanıldı.

Ayetullah Safi Gülpayegani’yi “en tecrübeli din alimi” olarak nitelendiren İslam Devrimi Lideri'nin mesajında, merhum Ayetullah Safi'nin Kum İlmiye Havzası'nın önde gelen isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Taziye mesajında, "Bu üzücü olay dolayısıyla kaybettiğimiz değerli alimin ailesi, evlatları, yakınları, Kum İlmiye Havzası'ndaki din alimleri ve Gülpayegan halkına içten taziyelerimi bildirip Allah’tan merhuma rahmet diliyorum." ifadelerine yer verildi.

İran'da yaşayan en üst düzey Onikici Merci'den biri olan Ayetullah Safi Gülpayegani geçirdiği hastalık nedeniyle bugün 103 yaşında vefat etti.

Ayetullah Safi Gülpayegani 1297'de (İran takvimi) Gülpayegan'da doğdu.

Ülkenin kutsal kenti Kum’da Büyük Ayetullah Burucerdi’nin yanında eğitim gören merhum Ayetullah Lütfullah Safi Gülpaygani, Kum Seminerinde ikamet edip ders veriyordu.