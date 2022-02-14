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14 Şub 2022 11:51

Erdoğan BAE'ye gidiyor

Erdoğan BAE'ye gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisinin ardından ilk ziyaretini bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İkili ilişkiler tüm yönleriyle ele elınacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1900469
https://tr.mehrnews.com/news/1900469/

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