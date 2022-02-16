NATO: Henüz Rusya'dan bir geri adım görmedik

Stoltenberg Rusya'nın tatbikat sonrası bazı birliklerini sınır bölgelerinden çekmesi hakkında şu değerlendirmede bulundu;

"Şu ana kadar Rusya'dan hiçbir geri adım görmedik. Tabi ki yakından gözlemliyoruz ve eğer gerçekten güçlerini çekmeye başlarlarsa bunu memnuniyetle karşılarız'

'Sırf askerler hareket ediyor diye burada bir çekilme olduğunu söyleyemeyiz' diyen Stoltenberg, 'Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan bu işgali başlatabilir' dedi,

Moskova'dan gelen mesajların ümit verici olduğunun altını çizen Stoltenberg şu ifadeleri kullandı;

'Bir mesaj görüyoruz Moskova'dan diplomasiye bir şans vereceklerini söylüyorlar çözüm bulmak için hazırız ama en kötü olan için de hazırız.'

'Onlara sözlerinin arkasında durmaları çağrısında bulunuyoruz' diyen Stoltenberg, 'Askerlerini çekmelerini bekliyoruz. gerilimi en iyi böyle düşürebilirler' dedi.

Kaynak: Haber7