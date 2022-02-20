Viyana'daki müzakerelerde önce gerekli garantiler alınmalı

250 milletvekilinin imzaldığı bildiride nükleer müzakerelerde güçlü kararlığını gösterdiği için hükümete teşekkür edildi.

Bildiride hükümetten İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri ile ulusal çıkarlarından asla uzaklaşmaması ve aynı kararlılıkla müzakereleri sürdürmesi istendi.

Hükümete hitap edildiği bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Zalim ve terör devleti Amerika ve onu izleyen üç güçsüz Avrupa ülkesi son 8 yılda hiçbir taahhüde sadık kalmadığını ve İran’a zarar vermek için mümkün olan her yolu denediğini göstermiştir. Hatta dünya yasalarını çiğneyerek İran milletine karşı tıbbi ilaç alımına da kısıtlamalar getirmiştir. Buna göre, hükümet önceki tecrübelerden ders almalı ve gerekli garantileri almadan hiçbir yükümlülüğü üstlenmemelidir.

Terör devleti Amerika ve anlaşmayı çiğneyen diğer Batı ülkeleri, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilmeyeceği huhusunda güvence vermeli ve KOEP’e taraf diğer üyeler de tetik mekanizmasını kullanmayacaklarını taahhüt etmelidir.

ABD rejimi ve üç Avrupa ülkesi, nükleer faaliyetler, terörizm, füze meselesi ve insan hakları gerekçesiyle İran halkına yönelik uyuglanan yaptırımları kaldırılacağını taahhüt etmelidir.

ABD ve diğer taraflar, önce yaptırımları kaldırma taahhütlerini yerine getirmeli. İran tarafı ise doğrulama yapıldıktan sonra taahhütlerini yerine getirmelidir.

İslami Şura Meclisinin nükleer yasasına göre ; hükümet, başta petrol ve bankacılık kısıtlamaları olmak üzere yaptırımların kaldırılması konusunda Batı'nın taahhütlerini yerine getirdiğini ve İran'ın ihracat parasının sorunsuz bir şekilde bankalarımıza iade edildiğini gösteren bilgileri meclise sunmakla yükümlüdür. Raporlar meclis tarafından onaylandığı halinde hükümet nükleer sorunu azaltmak için uygun adımlar atabilir.”

İran Meclisi'nde toplam 286 milletvekili bulunuyor.

