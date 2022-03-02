Çağdaş Türk öykü yazarlarının eserleri İran'da basıldı

Çağdaş Türk yazarlarının kaleme aldığı kısa öyküler, “Aşk Yeterli Sebep” adıyla İranlı Saideh Nasiri tarafından Farsça’ya çevrildi.

Koknus yayınevi tarafından çıkan eser çağdaş Türk yazarlarından 20 öyküyü içermektedir.

Aşk, toplumsal meseleler, siyaset, yoksulluk, yalnızlık, ölüm ve vatan özlemi temalarını kapsayan kitapta Türkiye’nin çağdaş yazarlarından olan Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Orhan Kemal, Haldun Taner, Yusuf Atılgan, Bekir Yıldız, Necati Cumalı, Vüs'at Orhan Bener, Ahmet Orhan, Tarık Dursun, Furuzan, Mustafa Kutlu, Buket Uzuner, Nezihe Meriç ve Ahmet Ümit’in kaleme aldığı öyküler yer almaktadır.