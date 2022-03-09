"Piraye’de Nazım Olmak" İran'da sesli kitaba dönüştürüldü

Türk yazar Nazan Arısoy'un kaleme aldığı "Piraye’de Nazım Olmak" eseri İran'da "Avaye Çirok Enstitüsü" tarafından sesli kitaba dönüştürüldü.

5 saat 18 dakikalık sesli kitap, Bahman Vahşur ve Meryem Mukaddim'in performansıyla Farsça olarak seslendirildi.

İranlı edebiyatçı Yasemin Puri'nin Farsça'ya çevirdiği "Piraye’de Nazım Olmak" kitabı Seng Yayınları tarafından basılarak kitapseverlerin beğenisine sunulmuştur.

Nazan Arısoy Kimdir?

Nazan Arısoy 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Çeşitli kurumlarda Öğretmen, Eğitmen, Üst düzey yönetici asistanı, Müşteri ilişkileri uzmanı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü pozisyonlarında görev yapmıştır. Babasının gazeteci ve annesinin edebiyat öğretmeni olması yazarı edebiyata sürüklemiştir.