Çağdaş Türk (Türkiye) şiirini incelemek üzere Tahran'da bilimsel bir atölye düzenlenecek

Üstad Şehriyar Şairler Mozolesi Kültürel Vakfi Başkanı Cevad Vandnorouz, 9 Haziran 2022'de "Çağdaş Türk şiirinin evrimi (Türkiye), zorluklar ve şiirsel akımlar" adı altında Tahran'da bilimsel bir atölye düzenleneceğini bildirdi.
Atölyeye Tahran'daki Allame Tabatabi Üniversitesi Türki Dili ve Edebiyetı öğrencilerinin katılacağını belirten Vandnorouz, "Bu bilmsel atölyenin tasarımını ve sunumunu Allame Tabatabai Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehdi Rezai üstlenmektedir" dedi.
Vandnorouz, "Bu etkinlik kapsamında kitap tanıtımı töreni de yapılacak." ifadesini kullandı.
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