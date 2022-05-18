  1. Kültür
18 May 2022 11:45

Çağdaş Türk (Türkiye) şiirini incelemek üzere Tahran'da bilimsel bir atölye düzenlenecek

Çağdaş Türk (Türkiye) şiirini incelemek üzere Tahran'da bilimsel bir atölye düzenlenecek

Üstad Şehriyar Şairler Mozolesi Kültürel Vakfi tarafından Tahran'da "Çağdaş Türk (Türkiye) şiirinin evrimi , zorluklar ve şiirsel akımlar" adlı bir bilimsel atölye düzenlenecek.

Üstad Şehriyar Şairler Mozolesi Kültürel Vakfi Başkanı Cevad Vandnorouz, 9 Haziran 2022'de "Çağdaş Türk şiirinin evrimi (Türkiye), zorluklar ve şiirsel akımlar" adı altında Tahran'da bilimsel bir atölye düzenleneceğini bildirdi.

Atölyeye Tahran'daki Allame Tabatabi Üniversitesi Türki Dili ve Edebiyetı öğrencilerinin katılacağını belirten Vandnorouz, "Bu bilmsel atölyenin tasarımını ve sunumunu Allame Tabatabai Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehdi Rezai üstlenmektedir" dedi.

Vandnorouz, "Bu etkinlik kapsamında kitap tanıtımı töreni de yapılacak." ifadesini kullandı.

News Code 1902263
https://tr.mehrnews.com/news/1902263/

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