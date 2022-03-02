Biden, ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattıklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Konuşmasına Rusya-Ukrayna savaşına değinerek başlayan Biden, "6 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı ama çok fena yanıldı. Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin bugüne kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA