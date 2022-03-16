Rusya'dan doğalgaz kararı: Listede Türkiye de var

Gazpom, mart ayının ilk yarısında 9 Avrupa ülkesine ve Türkiye'ye gaz ihracatını artırdığını ve genel olarak BDT dışındaki ülkelere şubat ve ocak aylarının aynı dönemlerine göre daha fazla gaz ihraç ettiğini bildirdi.

Şirketin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Mart ayının ilk 15 gününde Gazprom'un BDT dışındaki ülkelere bu yılın şubat ayının aynı dönemine göre yüzde 15.6, ocak ayının aynı dönemine göre ise yüzde 38.9 oranında daha fazla gaz ihraç ettiği belirtilmeli. 1-15 Mart tarihleri arasında geçen yıla göre 9 ülkeye yapılan gaz teslimatları, İtalya'ya yüzde 51.7, Polonya’ya yüzde 71.8, Hırvatistan’a yüzde 110.9, Yunanistan’a yüzde 34.6, Bulgaristan’a yüzde 24.4 ve ayrıca Türkiye'ye yüzde 21.1 oranında arttı” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Halk TV