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10 Mar 2022 12:14

Rusya: Ukrayna'da 2 bin 800 askeri tesis imha edildi

Rusya: Ukrayna'da 2 bin 800 askeri tesis imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.

Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rusya ordusu, imha edilen askeri tesis sayısını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbass yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirten Konaşenkov, "Operasyonun başından bu yana Ukrayna'da 2 bin 814 askeri altyapı tesisi imha edildi" dedi.

Sözcü ayrıca, Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığını belirtti.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 139 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, S-125 ve 84 radar istasyonunun yanı sıra 974 tank ve çeşitli zırhlı araç, 104 çok namlulu roketatar, 359 obüs ve havan topu, 727 özel askeri araç ve 97 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği bilgisini verdi.

Ukrayna ordusu ise çatışmalarda 12 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtiyor.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1900955
https://tr.mehrnews.com/news/1900955/

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