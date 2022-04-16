  1. Türkiye
16 Nis 2022 17:42

Baki Ersoy partisinden istifa etti

Baki Ersoy partisinden istifa etti

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.

Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım.Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.

TRT Haber

News Code 1901565
https://tr.mehrnews.com/news/1901565/

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