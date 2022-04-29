İran ve Lübnan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bou Habib telefonda görüştü.

Dışişileri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telfon görüşmesinde Siyonist Rejim’in Mscid-ı Aksa’daki ibadet edenlere saldırılarını kınadı.

Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile bu konuda yaptığı istişarelere atıfta bulunarak, bu teşkilatın Siyonist Rejim’in son cinayetleri ile ilgili ciddi soruşturma çağrısında bulundu.

Lübnan'ın direnişin ön saflarında yer aldığını belirten Emir Abdullahiyan, Kudüs'teki işgalci rejime karşı Lübnan halkını, direnişini ve ordusunu övdü.

Lübnan'da yaklaşan seçimlerin başarılı geçmesini temenni eden Emir Abdullahiyan, İran’ın Lübnan ile her yönden ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib de İran’la dostane ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, Lüban’daki parlamento seçimlerinden sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin artması umudunu dile getirdi.

Siyonist Rejimin Mescid-i Aksa'da işlediği cinayetleri şiddetle kınayan Bou Habib, İslam dünyasının Filistin'e destek ve Mescid-i Aksa'nın korunması için birleşmesi çağrısında bulundu.

