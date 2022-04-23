Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda görüştü

Bu telefon görüşmesinde Viyana görüşmeleri ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerine değinerek, “İran hükümetinin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma iradesinde hiçbir şüphe yoktur” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Beyaz Saray aşırı taleplerini ve şüphelerini bir kenara bırakıp gerçekçilik ve çözüm yoluna doğru ilerlemelidir” ifadesini kullandı.

Viyana’da tüm tarafların çaba sarfettiğine değinen Emir Abdullahiyan, “Üç Avrupa ülkesi, Rusya ve Çin, şimdi anlaşmayı sonuçlandırmaya hazır. Mevcut ABD yönetimi, Beyaz Saray'ın geçmişteki yanlış politikalarını düzeltme cesaretine sahip olmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca çabalarından dolayı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrique Mora’ya teşekkür etti.

Afganistan’da artan terör eylemlerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması, Afgan mültecilerin içinde bulunduğu kötü durumun ele alınması, insani yardım gönderilmesi ve uyuşturucuyla mücadele konularında ciddi bir işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan Ukrayna krizine atıfta bulunarak, bu krizin çözülmesi için siyasi bir çözüme odaklanma gerektiğine vurgu yaptı.

Yemen’deki geçici ateşkesi memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahiyan, bölgenin kalıcı bir ateşkese, Yemen kuşatmasının tamamen kaldırılmasına ve Yemen-Yemen anlaşmasına tanık olmasını temenni etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Viyana görüşmelerinde İran tarafının olumlu iradesine atıfta bulunarak, İran’ın anlaşmaya varma isteğine inandıklarını söyledi.

Ukrayna krizine atıfta bulunan Borrell, bunu olumsuz sonuçları olabilecek küresel bir kriz olarak nitelendirdi.

Borrell İran’ın Yemen'deki savaşı durdurma ve Afganistan'daki mültecilere yardım etme konusundaki desteğini memnuniyetle karşılayarak, Avrupa Birliği'nin çeşitli alanlarda İran ile istişare, diyalog ve ortak işbirliğini geliştirebileceğini vurguladı.