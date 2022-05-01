İran'ın Afganistan'daki diplomatik temsilciliklerinde tam güvenlik sağlanmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtirken İran’ın Kabil’deki Büyükelçiliği, Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Celalabad'daki konsolosluklarına yönelik olası tehditlerden endişe duyduğunu dile getirerek, bu temsilcilikler için tam güvenlik önlemleri çağrısında bulundu.

İran ve Afganistan arasındaki ilişkilerin önemini ve düşmanların iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeye çalıştığını vurgulayan Emir Abdullahiyan, “Afganistan güvenlik güçleri, İran’ın bu ülkedeki tüm diplomatik temsilciliklerinin güvenliğini tam olarak sağlayacaktır” dedi.