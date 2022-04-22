İran ve Suriye Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün akşam saatlerinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdadile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Filistin'i görüştü.

Telefon görüşmesinde iki taraf, iki ülke arasındaki ortak yüksek ekonomik komitenin toplantılarını düzenlemeyi ele aldı ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik canice saldırıları karşısında Filistin halkının kararlılığından dolayı takdirlerini dile getirerek İran ve Suriye'nin Filistin'in yanında durduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, Tahran ile Şam arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmek ve İran ile Suriye halkları arasındaki ilişkileri derinleştirmek için Suriye tarafıyla birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

İran'ın Suriye’nin ve halkının yanında yer alarak bir kez daha gerçek bir ekonomik ve ticari ortaklığa ulaşmaya çalışmasının önemine değinen Emir Abdullahiyan, Batılı ülkelerin dayattığı tek taraflı zorlayıcı yaptırımların olumsuz etkilerini aşmak için gerekli yardımı sağlamaya istekli olduğuna dikkat çekti.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran’ın nükleer dosyasına ilişkin Viyana’da yürütülen müzakerelerle ilgili son gelişmeler ve ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın uygulanmasına geri dönüşün önündeki engeller hakkında bilgi verdi.

Bakan Mikdad ise, Suriye ve İran arasındaki ilişkilerin her zaman daha fazla gelişmeye doğru ilerlediğini vurguladı ve iki ülke halklarına dayatılan yasadışı ve zorlayıcı Batı ekonomik yaptırımların etkilerinin üstesinden gelmek için Suriye-İran ekonomik işbirliğini harekete geçirme ihtiyacını vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı, Tahran ve Şam arasındaki ilişkileri sadece iki dost ülke ve halkların çıkarları için değil, aynı zamanda bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için tarihi, stratejik ve önemli olarak nitelendirdi ve Suriye’nin İran’ın bu konudaki tutumuna verdiği desteği dile getirerek, nükleer dosya ve anlaşmayı şimdiye kadar imzalamamakla ABD’yi suçladı.