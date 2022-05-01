Emir Abdullahiyan, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da bulunan Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Henrik Tune ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran ve Norveç arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve parlamenter ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, İran’ın Ukrayna, Fars Körfezi, Afganistan ve Yemen’deki gelişmeler karşısındaki tutumunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı ayrıca Norveçli mevkidaşını İran’ı ziyaret etmeye davet etti.

Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Henrik Tune de İran ile diplomatik temasların geliştirilmesini, Norveç’in bölgedeki dış politikasının önemli önceliklerinden biri olarak değerlendirdi.

Henrik Tune ilaveten İran Dışişleri Bakanı’nı Norveç’i ziyaret ederek Oslo toplantısında katılmaya davet etti.

