İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan medyasına göre, Taraflar, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bakanlar, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ulaşım, insani ve diğer alanlardaki işbirliğine ve ayrıca üst düzey karşılıklı ziyaretlere övgüde bulundu. Aynı zamanda İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun faaliyetleri ve sağlanan anlaşmaların uygulanması memnuniyetle karşılandı.

Taraflar ayrıca karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel meseleleri de ele aldılar.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşını İran'ı ziyaret etmeye davet etti.