Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam ülkelerinin yöneticilerinin, Kudüs’le ilgili takınması gereken tutum noktasında sınıfta kaldıklarını dile getirerek, İsrail ile normalleşmenin Filistin ile anormalleşmek anlamına geldiğini kaydetti. Karamollaoğlu, “Kimse unutmasın ve gaflete düşmesin, Filistin’in geleceği İslam dünyasına bağlıdır. İslam Birliği’nin anahtarı Filistin’dir” dedi.

"Sorumluluklarımızı kuşatmanın vakti gelmedi mi?"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İslam dünyasının İsrail karşısındaki sessizliğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Firavun ve Hitler tarafından zulme uğrayan bir kavim bugün onlarla yarışır hale gelmiştir. Filistin’de yaşananların zerresi bir Batı ülkesinde meydana gelseydi, tüm dünya ayağa kalkardı. Sorumluluklarımızı kuşanmanın vakti gelmedi mi? Kalplerimizin, dillerimizin ve fiillerimizin birliğini ne zaman tesis edeceğiz? Ne zaman kavli dualara başvuracağız, İsrail’e karşı ne zaman birlik ve beraberliğimizi tesis edeceğiz.”

"Siyonizm sömürgeci bir harekettir"

‘Siyonizm’in Planlarına Karşı Filistin ve Kudüs’ün Özgürlüğü Konferansı’nın açılış oturumunun son konuşması İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sami Al Aryan tarafından gerçekleştirildi. Al Aryan, “İsrail, Müslümanlara yönelik saldırılarda bulunuyor ve zulmediyor. Bizim problemimiz Siyonizm’dir. Siyonizm sömürgeci bir harekettir. Onlar kendilerini diğer insanlardan üstün görüyor. İslam ümmetinin zayıf ve parçalanmış hali çok üzücüdür” diye konuştu.

"Kudüs, İslam dünyasının kalbidir"

Dünya İslami Uyanış Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı Aleaeddin Boroujerdi ise, “Saadet Partisi’ne bu konferansa davetlerinden dolayı müteşekkirim. Dr. Ali Ekber Velayeti’nin selamlarını iletiyorum hepinize. Türkiye tarihinde önemli bir şahsiyet olan Erbakan’ın İslam dünyasındaki vahdete ve Filistin’e dair çabalarını saygıyla anıyorum. Filistin toprakları Filistin halkına aittir. Kudüs İslam dünyasının kalbidir” dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği ve çok sayıda İslam ülkesinden değerli katılımcıların iştirak ettiği ‘Siyonizm’in Planlarına Karşı Filistin ve Kudüs’ün Özgürlüğü Konferansı’ gerçekleştirildi. İstanbul’da düzenlenen program İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken açılış konumasını da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı gerçekleştirdi. Konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Yazıcı, “İslam dünyası olarak ne kadar zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. İslam coğrafyasında cerayan eden hadiselerin Siyonizm’den bağımsız olmadığını görüyoruz. İslam dünyası ayrılığa düşmüş durumdadır. Özgür Kudüs davasını tüm Müslümanların gündeminde yer almasını sağlamayı inancımızın bir gereği olarak görüyoruz. Kudüs’te her gün zulümler yaşanırken İsrail ile normalleşilmesini reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

"İşgalciler alçak saldırılarına devam ediyor"

‘Siyonizm’in Planlarına Karşı Filistin ve Kudüs’ün Özgürlüğü Konferansı’nın açılış oturumu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşmasıyla başladı. İslam dünyasına yönelik saldırıların artmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Karamollaoğlu, “İşgalciler Kudüs’te her yıl olduğu gibi bu yıl da alçak saldırılarına devam ediyor. Bugün Kudüs özgür değilse duyarlılığımızı kaybetmiş olmamızdan başka bir sebep göremiyorum. İsrail’in alçak planlarından habersiz olan yok. Müslümanlar, BOP’u biliyor. Siyonistlerin yıkıcı planları her geçen gün daha fazla acının yaşanmasına neden olmaktadır. Siyonizm’e dair bildiklerimizin gereklerini yerine getiremiyoruz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İslam dünyasının İsrail karşısındaki sessizliğine dikkat çekerek “Firavun ve Hitler tarafından zulme uğrayan bir kavim bugün onlarla yarışır hale gelmiştir. Filistin’de yaşananların zerresi bir Batı ülkesinde meydana gelseydi, tüm dünya ayağa kalkardı. Sorumluluklarımızı kuşanmanın vakti gelmedi mi? Kalplerimizin dillerimizin ve fiillerimizin birliğini ne zaman tesis edeceğiz? Ne zaman kavli dualara başvuracağız, İsrail’e karşı ne zaman birlik ve beraberliğimizi tesis edeceğiz? Kimse unutmasın ve gaflete düşmesin, Filistin’in geleceği İslam dünyasına bağlıdır. İslam Birliği’nin anahtarı Filistin’dir” diye konuştu.

"Normalleşmeyi kabul etmiyoruz"

Kimi İslam ülkelerinin İsrail rejimi ile normalleşmesine dair de konuşan Karamollaoğlu dikkat çeken sözler sarf etti. Karamollaoğlu, “İslam ülkelerinin yöneticileri, Kudüs’e karşı takınması gereken tutum noktasında sınıfta kalmışlardır. İsrail ile normalleşmek, Filistin ile anormalleşmektir. Normalleşme adı altında İsrail Cumhurbaşkanı’nı şaşalarla karşılamak olumlu bir adım değildir. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. Normalleşmeleri kabul etmiyoruz. Bu programları çok anlamlı buluyorum. Somut, ciddi ve kararlılık dolu adımlar atmamız gerekiyor. Bilmeliyiz ki öncelikli hedefimiz Kudüs’ü yeniden barış yurdu haline getirmektir. İslam dünyası olarak birbirimizle uğraşmayı bırakmalıyız. Sahip olduğumuz imkanları birbirimizi desteklemek için kullanmalıyız. Ortak stratejiler geliştirmeliyiz. Sanayi ve teknolojiye hepimiz ayak uydurmalıyız” ifadelerini kullandı.

"Küdüs, İslam dünyasının kalbidir"

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Dünya İslami Uyanış Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı Aleaeddin Boroujerdi, “Saadet Partisi’ne bu konferansa davetlerinden dolayı müteşekkirim. Dr. Ali Ekber Velayeti’nin selamlarını iletiyorum hepinize. Türkiye tarihinde önemli bir şahsiyet olan Erbakan’ın İslam dünyasındaki vahdete ve Filistin’e dair çabalarını saygıyla anıyorum. Filistin toprakları Filistin halkına aittir. Bütün Filistin halkına selam olsun. Filistin’in özgürlüğünün yolu mücadeleden geçiyor. Kudüs İslam dünyasının kalbidir” dedi.

"Siyonizm sömürgeci bir hareketttir"

‘Siyonizm’in Planlarına Karşı Filistin ve Kudüs’ün Özgürlüğü Konferansı’nın açılış oturumunun son konuşması İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sami Al Aryan tarafından gerçekleştirildi. Al Aryan, “İsrail, Müslümanlara yöenlik saldırılarda bulunuyor ve zulmediyor. Bizim problemimiz Siyonizm’dir. Siyonizm, sömürgeci bir harekettir. Onlar kendilerini diğer insanlardan üstün görüyor. İslam ümmetinin zayıf ve parçalanmış hali çok üzücüdür” diye konuştu. Saadet Partisi tarafından düzenlenen ‘Siyonizm’in Planlarına Karşı Filistin ve Kudüs’ün Özgürlüğü Konferansı’ diğer oturumların ardından gerçekleştirilen iftar ile sona erdi.

Kaynak: MilliGazete