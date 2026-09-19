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19 Eyl 2026 09:27

Ensarullah'dan Suudi Arabistan ile ateşkes için şart

Ensarullah'dan Suudi Arabistan ile ateşkes için şart

Yemen'deki Ensarullah Hareketi, Suudi Arabistan ile ateşkes için şartını açıkladı.

El Meyadin'in aktardığına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Abdullah el-Numey, Yemen'in işgal altındaki Filistin'de Mescid-i Aksa'yı destekleyen her türlü ittifaka katılmaya hazır olduğunu söyledi.

El-Numey, Yemen halkının Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik ablukayı kaldırmaması halinde hiçbir ateşkesi kabul etmeyeceğini belirtti.

Umman'ın Yemen ile Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yaptığını ifade eden Ensarullah yetkilisi, ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen konusunda arabuluculuk yapması için İran ile temasa geçtiğine dair haberlerin bulunduğunu söyledi.

News ID 1938630
Azar MAHDAVAN

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