Ermenistan karıştı: 100'den fazla gözaltı

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, başkentte gösteri yapan hükümet karşıtları caddeleri kapattı. Polisin, bu sabah itibarıyla 190 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyetçi Parti (ECP) Genel Başkan Yardımcısı Armen Aşotyan da yer aldı.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan istifasını isteyen muhalifler dün Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.