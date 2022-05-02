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2 May 2022 16:54

Ermenistan karıştı: 100'den fazla gözaltı

Ermenistan karıştı: 100'den fazla gözaltı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da muhalefetin çağrısı ardından başlayan hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, başkentte gösteri yapan hükümet karşıtları caddeleri kapattı. Polisin, bu sabah itibarıyla 190 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyetçi Parti (ECP) Genel Başkan Yardımcısı Armen Aşotyan da yer aldı.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan istifasını isteyen muhalifler dün Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.

News Code 1901923
https://tr.mehrnews.com/news/1901923/

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