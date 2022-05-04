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4 May 2022 13:07

Ermenistan Savunma Bakanı'ndan Gürcistan'a ziyaret

Ermenistan Savunma Bakanı'ndan Gürcistan'a ziyaret

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Suren Papikyan'ın Gürcistan'a gittiğini açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Suren Papikyan'ın Gürcistan'a gittiğini açıkladı. 

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, 4 Mayıs'ta Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze'nin daveti üzerine iki günlük resmi bir ziyaret için Gürcistan'a gitti.

Ermenistan Adalet Bakanı Karen Andreasyan ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan da geçtiğimiz günlerde Gürcistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

Kaynak: Ermenihaber

News Code 1901946
https://tr.mehrnews.com/news/1901946/

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