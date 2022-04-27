ABD'den Karabağ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ sorununda gerilimi tırmandırmakla suçladı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada Blinken, ABD'nin Dağlık Karabağ ihtilafının uzun vadeli bir çözümünden yana, ancak bu konuda tek taraflı adımlara karşı olduğunu belirtti.

Blinken, “Hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan'ın yönetimiyle oldukça aktif ve doğrudan bir işbirliği kurdum. Özellikle bir hafta önce, Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştüm ve Karabağ sorununun uzun vadeli siyasi çözümüne yardımcı olmaya ve teşvik etmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.



Onun sözüne göre Washington bu konuda çeşitli güven artırıcı tedbirler geliştiriyor. ABD Dışişleri Bakanı, “Özellikle Azerbaycan tarafından durumu istikrarsızlaştıran tüm tek taraflı eylemlere karşıyız.” diye vurguladı.