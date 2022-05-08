İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran ve Polonya arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, “İki ülke arasındaki ilişkiler 540 yıl öncesine dayanıyor ve bu Tahran ve Varşova ilişkileri için büyük bir yatırımdır” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Batı Asya ve Doğu Avrupa'nın iki önemli bölgesi olarak İran ve Polonya arasındaki siyasi istişareler oldukça önemlidir” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Polonya’nın son aylarda Ukrayna savaşı sırasında Ukraynalı mültecilere insani yardım sağlaması ve İran vatandaşlarını Ukrayna’nın farklı bölgelerinden Polonya’ya ve oradan İran’a derhal nakletmesi herkes için açıktır” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı ayrıca, “Ukrayna krizinin çözümü siyasidir. Ukrayna ve Rusya arasındaki siyasi görüşmeler bir an önce çatışmanın durmasına ve ateşkese yol açmalıdır” diye kaydetti.

Emir Abdullahiyan İran Parlamento Dostluk Grubu başkanının önümüzdeki aylarda bir heyetin eşliğinde Varşova'ya gideceğini duyurdu.