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7 May 2022 09:21

Polonya Dışişleri Bakanı Tahran'ı ziyaret edecek

Polonya Dışişleri Bakanı Tahran'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geleceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun Tahran ziyaretinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere bazı üst düzey İran yetkilileri ile görüşeceğini duyurdu.

İran ve Polonya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra iki ülkenin ilgi duyduğu konular ele alınacak.

Polonya Dışişleri Bakanı Tahran'da ayrıca Polonyalı göçmenlerin İran'a gelişinin 80. yıl dönümü anma törenine katılacak ve orada bir konuşma yapacak.

News Code 1901976
https://tr.mehrnews.com/news/1901976/

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