İran, NATO'nun yayılmacı politikalarına karşı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Polonya'nın zengin tarihi geçmişi ve medeniyetinin iki ülke arasındaki bilimsel ve kültürel ilişkileri güçlendirmek için iyi bir platform olabileceğini belirtti.

Tahran ile Varşova arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut seviyesinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerle orantılı olmadığını beliten Reisi, "İran ve Polonya endüstriyel ve ekonomik alanlar da dahil olmak üzere farklı kapasitelere sahiptir. İkili ilişkileri güçlendirmek üzere bu kapasiteleri ortak çabalarla gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Ukrayna krizine dikkat çeken Reisi, "İran savaşa ve çatışmaya karşı çıktığı gibi NATO'nun yayılmacı politikalarına da şiddetle karşı çıktığını ilan ediyor" ifadesini kullandı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da iki ülkenin pek çok ortak noktası olduğunu belirterek, "İran ve Polonya halkı, büyük ve yabancı güçlerin ülkelerinin içişlerine müdahalesi karşısında durmuştur" dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği düzeyinin olumlu olmadığını vurgulayan Zbigniew Rau, "Polonya, İran ile ticaret, ekonomi, kültür ve bilim alanlarındaki işbirliğini canlandırmak ve geliştirmekten yanadır" diye kaydetti.