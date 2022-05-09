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9 May 2022 16:15

Siyonist Rejim, Hamas’ın peşine suikast timi gönderecek

Siyonist Rejim, Hamas’ın peşine suikast timi gönderecek

Mart ayında Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile görüşen Siyonist Rejim Başkanı Isaac Herzog'un ziyareti sonrasında ortaya atılan, "Türkiye'ye sınır dışı edişecek Hamas üyelerinin listesini verdi" iddialarından sonra istihbarat kaynakları İngiliz medyasına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıllardır ilişkilerin donma noktasında olduğu Ankara-Tel Aviv hattında son aylarda normalleşme süreci devam ederken ikili ilişkiler Siyonist Rejim Başkanı Isaac Herzog’un Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunmasıyla yükselmişti.

Fakat görüşme sonrasında Orta Doğu medyası Herzog’un normalleşmek için Türkiye’ye ülkeden sınır dışı edilecek Hamas üyelerinin listesini verdiği iddia edilmişti. 

Sözcü'ye göre, bunun ardından İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’a konuşan üst düzey kaynaklar ve istihbarat yetkilileri, İsrail'in Hamas liderlerinin peşine suikast timi göndermeye hazırlanığını açıkladı.

News Code 1902036
https://tr.mehrnews.com/news/1902036/

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