Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa'ya yeni baskın

Siyonist Rejim güçlerinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca Siyonist Rejim polisi yerleştirildi. Filistinlilerin, Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.

Sİyonist Rejim polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı. İşgalçi güçler, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.

Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan Siyonist Rejim polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti.

Fanatik Yahudilerin Siyonist Rejim askerleri eşliğindeki baskını çevredeki Müslüman gençleri de bir araya getirdi. Gençler, Mescid-i Aksa için sloganlar attı.