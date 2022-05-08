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8 May 2022 09:37

Arap Birliği:

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planları etnik temizliktir

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planları etnik temizliktir

Arap Birliği, Siyonist Rejim'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köylerini yıkma ve yeni yerleşim birimleri inşa etme planlarını "etnik temizlik" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Sputnik'e göre, Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist Rejim'in Batı Şeria'da 4 bin yeni konut inşa etme projesi ve Mesafir Yatta bölgesine bağlı bazı Filistin köylerini yıkarak Filistinlileri zorla göç ettirme planları kınandı.

Siyonist Rejim'in Batı Şeria üzerindeki bu planlarının "etnik temizlik ve savaş suçu" olduğu belirtilen açıklamada, Tel Aviv'in bu planlarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Planların uluslararası güvenlik ve istikrara olumsuz yansımalarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma Siyonist Rejim'in planlarına karşı sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.

News Code 1901997
https://tr.mehrnews.com/news/1901997/

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