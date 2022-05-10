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10 May 2022 11:56

Türk gazeteci Koru, Erdoğan'ın erken seçim planını yazdı

Türk gazeteci Koru, Erdoğan'ın erken seçim planını yazdı

Fehmi Koru, kendisine ait sitede kaleme aldığı bugünkü yazıda AK Parti iktidarının erken seçim için çalışma yaptığını öne sürdü.

Fehmi Koru, kendisine ait sitede yazdığı bugünkü yazıda erken seçim iddiasını dile getirdi. "Erken seçim konusunda ben biraz takıntılıyım." diyen Fehmi Koru, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını dinleyip hükümetin ve tek tek bakanların icraatlarına baktığımda, seçimin iddia edildiği gibi 2023 haziran ayında değil, zamanından önce yapılacağına dair kanaatimin güçlendiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Eylül veya Ekim aylarında seçim"

Öte yandan Aile destek programının açıklanmasına dikkat çeken Fehmi Koru, "Aile destek programının haziran (2022) ayında başlayacağı, bu yılın temmuz ayında maaş ve ücretlere yapılacak zamlarla dar gelirlilerin alım gücünün iyileştirileceği  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklandı. Hemen o iyileştirmelerin ardından -eylül veya ekim aylarından birinde- seçim düşünüldüğü kanaatim pekişti." yazdı.

News Code 1902051
https://tr.mehrnews.com/news/1902051/

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