İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Sağlığı Komisyonundan yapılan açıklamada, Madrid’de 47, Endülüs ve Kanarya Adaları bölgelerinde 2’şer olmak üzere ülke genelinde maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının 51’e çıktığı kaydedildi.

Şüpheli 31 vakanın test sonuçlarının beklendiği İspanya, Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında maymun çiçeğinin en fazla görüldüğü ülke olarak ilk sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, “Şüpheli vakaların testlerinde pozitiften daha çok negatif sonuç çıkıyor. Tüm vakalar gözetim altında.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CRİ Türkçe