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24 May 2022 12:26

Fas'ta maymun çiçeği şüphesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Fas'ta maymun çiçeği şüphesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Fas'ta maymun çiçeği virüsü şüphesi taşıyan 3 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Fas Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi Koordinatörü Muaz el-Murabıt, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydettik" dedi.

Ülkede ilk kez kaydedilen şüpheli vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tıbbi gözlem altında tutulduklarını belirten Murabıt, vakaların gerekli tıbbi analizlerin yapıldığını ve sonuçların bir an önce çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Murabıt, ayrıca ülkesinde henüz doğrulanmış herhangi bir maymun çiçeği virüsü vakası kaydedilmediğini de vurguladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1902435
https://tr.mehrnews.com/news/1902435/

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