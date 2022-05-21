  1. Toplum
21 May 2022 09:24

İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası

İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya’da görülen maymun çiçeği virüsü, İsrail’de 1 kişide tespit edildi.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü İsrail’e de sıçradı. Tel Aviv, ilk maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit açıkladı.

Tel Aviv’deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda Avrupa’ya seyahat eden 30 yaşlarında bir adamın maymun çiçeği virüsü belirtileri göstererek acil servise geldiği belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer olduğunu” ifade etmişti.

Kaynak: T24

News Code 1902330
https://tr.mehrnews.com/news/1902330/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler