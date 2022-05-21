DSÖ'den Avrupa'ya maymun çiçeği uyarısı

Avrupa'nın birçok ülkesinde görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsü ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Avrupa'da bulaşma hızının artabileceğinden endişe ediyorum" diye konuştu. Yazın düzenlenen etkinliklerin bulaşmayı artırabileceğine işaret eden Kluge, normalden ender görülen bu hastalığın yayılma hızının "tipik olmadığını" söyledi.

Kluge şu ana kadar görülen vakalarla ilgili olarak, "Son vakaya kadar hiçbir vakada seyahat hikayesi maymun çiçeğinin endemik olduğu bölgelere uzanmıyor" diye konuştu.

Orta ve Batı Afrika ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsü mayıs başında birçok Avrupa ülkesi ile ABD'de tespit edilmişti. İngiltere'deki ilk vakaların ardından Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç ve ABD'de de vakalar görülmüştü.