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30 May 2022 14:07

İran ve Tacikistan arasında 17 işbirliği belgesi imzalandı

İran ve Tacikistan arasında 17 işbirliği belgesi imzalandı

İran ve Tacikistan üst düzey heyetleri İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın huzurunda 17 işbirliği belgesine imza attılar.

İran ve Tacikistan üst düzey heyetleri İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın huzurunda siyasi, ekonomik, ulaşım, yatırım, yeni teknolojiler, çevre, spor, enerji, yargı, eğitim, araştırma ve turizm alanında 17 işbirliği belgesine imza attılar.

Söz konusu belgeler İran Dışişleri, Sanayi, Maden ve Ticaret,  Petrol, Ekonomi, Kültür ve Turizm, Adalet, Spor ve Tarım bakanları, borsa ve ticaret odası başkanları ile Tacik mevkidaşları arasında imzalandı.

News Code 1902558
https://tr.mehrnews.com/news/1902558/

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