Galibaf, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman

ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli düzeylerde geliştirilmesine vurgu yaparak, ilişkilerin özellikle ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Galibaf bu görüşmede, "iki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda çok gelişti ancak istenilen noktaya ulaşmak için uzun bir yol var."dedi.

Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdiğini belirterek, "Komşu ülke Tacikistan İran'la ortak dil, kültür ve medeniyete sahiptir Dolayısıyla İran bu ülkeyle ikili işbirliğini geliştirmeye öncelik vermektedir. Bu, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri derinleştirmek için bir fırsattır" ifadesini kullandı.

Galibaf, Tacikistan temsilcilerini İran'ı ziyaret etmeye davet ederek, iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da iki ülkenin köklü bir ortak kültüre ve medeniyete sahip olduğunu söyledi.

İran ve Tacikistan cumhurbaşkanları arasında imzalanan çeşitli ikili belgelere atıfta bulunan İmamali Rahman, ""İki ülkenin meclislerinin de yardımıyla bu anlaşmaların hayata geçirilmesini temenni ederim" dedi.

İran Cumhurbaşkanı ve meclis heyetinin geçen yıl Tacikistan'a yaptığı ziyarete değinen İmamali Rahman, "Duşanbe'ye yapılan bu ziyaretten sonra iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 kat arttı" ifadelerinde bulundu.

Terör örgütlerinin ABD tarafından bölgede ve Orta Asya'da Rusya, Çin ve İran'ın politikalarına karşı gelmek üzere eğitildiğini belirten İmamali Rahman, "Dost ve kardeş bir ülke olarak İran ile çeşitli konularda iyi bir işbirliğine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı ayrıca İran Meclis Başkanı Galibaf'ı Tacikistan'ı ziyaret etmeye davet etti.