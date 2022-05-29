Tacikistan Cumhurbaşkanı Tahran'da

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi.
İmamali Rahman, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Reisi, ilk yurt dışı gezisi için Eylül 2021'de Tacikistan'a gitmişti.
Reisi'nin Duşanbe'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında 8 işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.
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