Tebriz Sanat Okulu müzesi açıldı

İran'ın Tebriz kentindeki tarihi ev olarak bilinen Hariri Evi veya Hane-i Hariri'de Tebriz Sanat Okulu müzesinin açılışı yapıldı.

Açılışı İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyyid İzzetullah Zergami'nin katılımıyla yapılan müzede toplam 111 tarihi sanat eseri bulunmaktadır.

Hariri Evi veya Hane-i Hariri, 19. yüzyılda Kaçarlar döneminde inşa edilmiş sanatsal ve gösterişli bir evdir. Kaçar duvar sanatının en önemli örneklerini sunar.

Rengarenk camları, Kaçarlılara özgü yağlı boya tabloları, görkemli aynaları, tavanları ve pencereleriyle büyük bir hayranlık hissi uyandırmaktadır.

Yapı, 17 Ocak 1999 tarihinde İran İslâm Cumhuriyeti tarafından ulusal anıt olarak tescil edildi. Ayrıca Unesco tarafından 2017’de kültürel miras alanına dahil edilmiştir.