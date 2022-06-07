Fransa Büyükelçisi Yezd Su Müzesi'ni ziyaret etti

Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Fransiskos Yuhan Maria Molen, Yezd kentindeki Su Müzesi'ni ziyaret etti.

2000 yılında Su Müzesi adıyla halkın ziyaretine açılan tarihi yapıt, Kaçar dönemine ait eşsiz konut evlerinden biridir.

Bu tarihi bina 1881'de Yezd’in varlıklı iş adamı Hacı Seyyid Ali Ekber Kulahduz tarafından inşa edilmiştir.

Müzede geçmişte su kemerinde kullanılan araç ve gereçler sergileniyor.

1982 yılından 2011 yılına kadar her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Müzeler Haftası, 2011 yılından bu yana 18 Mayıs’ta “Müzeler Günü” olarak kutlanmaktadır. Dünya kültür mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından tüm dünyada 18 Mayıs günü “Müzeler Günü” olarak ilan edilmiştir.