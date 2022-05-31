  1. Ekonomi
31 May 2022 15:31

İran, Uluslararası İstanbul Tekstil Makineleri Fuarı'na katılcak

İran, Uluslararası İstanbul Tekstil Makineleri Fuarı'na katılcak

14-18 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan 35. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı'na İran'ın bazı tekstil şirketleri de katılacak.

Dünya tekstil sektörünü İstanbul’da buluşturan ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı'na İran'dan birçok tekstil üreticileri ve yatırımcıları da katılacak.

Doğu Azerbaycan Sanayi Şehirleri Şirketi Genel Müdürü Murtaza Nirumend Oskuyi, bu fuarın diğer şirketlerle yapılacak olan bilgi alışverişi açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarları, Teknik Fuarcılık- Tüyap ortaklığı ve TEMSAD (Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği) desteğiyle yapılıyor.

Bu fuar 14-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 

News Code 1902579
https://tr.mehrnews.com/news/1902579/

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