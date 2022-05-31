İran, Uluslararası İstanbul Tekstil Makineleri Fuarı'na katılcak

Dünya tekstil sektörünü İstanbul’da buluşturan ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı'na İran'dan birçok tekstil üreticileri ve yatırımcıları da katılacak.

Doğu Azerbaycan Sanayi Şehirleri Şirketi Genel Müdürü Murtaza Nirumend Oskuyi, bu fuarın diğer şirketlerle yapılacak olan bilgi alışverişi açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarları, Teknik Fuarcılık- Tüyap ortaklığı ve TEMSAD (Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği) desteğiyle yapılıyor.

Bu fuar 14-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.