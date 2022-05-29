Emir Abdullahiyan, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tacikistan cumhurbaşkanının Tahran ziyareti arifesinde dün bu ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffer Hüseyinzade ile görüştü.

Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Emir Abdullahiyan bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından 'önemli' olarak değerlendirerek, "İran ve Tacikistan birçok tarihi, medeniyet, kültürel ve dilsel ortaklığa sahiptir ve bu büyük potansiyel, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesinin yolunu açacaktır" dedi.

Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffer Hüseyinzade de iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda önemine vurgu yaparak, ülkesinin İran ile ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu.