Türkiye'de halkın yüzde 70'inın tatil planı yok

Alım gücündeki erime ve yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı ile her 100 kişiden 70’i bu yıl tatil planı yapamadığını açıkladı. Sözcü’nün haberine göre Memleketini ziyarete gideceklerle birlikte seyahate çıkacakların oranı yüzde 24.7 oldu.

100 kişiden sadece 13’ü sahil planı yaptı bütçeler 8.000 TL’de kaldı. Metropoll’ün “2022 Yurt İçi Turizm Beklentileri” araştırmasına göre, yüzde 10’luk bir kesim memleket ziyareti planı yaptığını aktarırken, tatil beldesine gidebileceğini açıklayanların oranı ise yüzde 12.8’de kaldı. Gelir dağılımı arasındaki uçurumun tatil planlarında da görüldüğü bu dönemde yurt dışında tatile çıkabileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 1.6’da kaldı. Sözcü’nün haberine göre seyahate çıkacağını açıklayanların yarısı ise tatile çıkması durumunda nerede kalacağı konusunda henüz bir fikrinin olmadığını belirtti