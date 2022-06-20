Azerbaycan Kültür Bakanı'ndan İmam Humeyni (r.a) Türbesi'ne Ziyaret

Resmi temslarda bulunmak üzere bu sabah Tahran'a gelen Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı için dün İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’ni ziyaret etti.

Anar Kerimov, İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’ne çelenk bıraktı.

Bakanı Anar Kerimov'a ziyarette Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ve İran'ın Azerbaycan Büyükelçilği Kültür Ataşesi Kurbanali Purmercan eşlik etti.

Kerimov Tahran ziyareti çerçeveisnde İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzatullah Zerğami ve diğer yetkililerle görüşecek.