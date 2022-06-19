Kazakistan'dan İran vatandaşlarına vize muafiyeti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetin başında sabah saatlerinde başkent Tahran'a geldi.

Tokayev, Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamanın ardından iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ile yaptığı görüşmede, İran vatandaşlarına yönelik 14 gün süreyle vizesiz seyahat kararı aldıklarını söyledi.

Tokayev, "Bu uygulamayla iş dünyasının temsilcileri arasında yoğun temaslar ve çok sayıda turist çekmek de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini daha da genişletmeyi amaçlıyoruz. İranlı iş insanları bundan tam anlamıyla yararlanacak." dedi.