  1. Türkiye
22 Haz 2022 08:49

Erdoğan Veliaht Prens Selman'ı kabul edecek

Erdoğan Veliaht Prens Selman'ı kabul edecek

Ankara bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı ağırlayacak. Veliaht Prens, Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilecek. Erdoğan, Muhammed Bin Selman ile iki ülke ilişkilerini değerlendirecek.

TRT Haber'e göre, 28 Nisan'da Cidde'deki görüşmelerle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir dönem başladı.

Yaklaşık 2 aylık aradan sonra Riyad yönetiminden iade-i ziyaret gerçekleşecek.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Beştepe'de bir araya gelecek.

Suudi prens kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelecek. Erdoğan ve Selman, önce Beştepe'de baş başa bir görüşme yapacak.

Daha sonra ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası toplantıya geçilecek.

Çeşitli alanlardaki iş birliği konuları görüşülecek

O görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Görüşmelerde ağırlıklı gündem ekonomi olacak.

Ticaretten turizme sağlıktan savunma sanayiine kadar farklı alanlarda iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.

Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Prens Selman görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

News Code 1903022
https://tr.mehrnews.com/news/1903022/

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