Akaryakıtta ''Biden'' etkisi: Petrol yeniden yükselişe geçti!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından petrol konusunda herhangi bir açıklama yapmayacağı beklentisiyle petrol fiyatları haftalık düşüşünün bir kısmını geri aldı.

Eylül vadeli Brent tipi ham petrol gün içinde yüzde 2,87 değer kazanarak varil başına 101,94 dolar seviyesine yükseldi. Ağustos vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatıysa gün içinde yüzde 2,68'lik artışla varil başına 98,35 dolar oldu.

Haftalık yüzde 6,3 düşüş kaydedildi

Ancak petrol fiyatları haftayı yine de kayıpla kapattı. Petrol fiyatları bu hafta yüzde 6,3 düşüş kaydetti.

Kaynak: Timetürk