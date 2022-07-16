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16 Tem 2022 16:23

Biden, İran-Suudi Arabistan görüşmelerini memnuniyetle karşıladı

Biden, İran-Suudi Arabistan görüşmelerini memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Suudi Arabistan ve İran'ın Bağdat'ta görüşmeleri yönündeki girişimini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'da Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkeleri ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek zirve öncesi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında ortaklığın sürdürülmesi gerektiğini vurgulandı. İki lider, terör örgütü IŞİD'in yeniden güç kazanmasını engellemek için Irak ile ABD arasındaki güvenlik koordinasyonun devam ettirilmesini konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Irak'ta halkının iradesine karşılık veren yeni hükümetin kurulmasının önemine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Biden, müreffeh, istikrarlı ve birleşik bir Irak’a verdiği önemi dile getirirken, Stratejik Çerçeve Anlaşması’na bağlı kaldıklarını belirtti. Biden, el-Kazımi'nin Suudi Arabistan ve İran'ın Bağdat'ta görüşmeleri yönündeki girişimini memnuniyetle karşıladığını da belirtti.

Kaynak: İHA

News Code 1903518
https://tr.mehrnews.com/news/1903518/

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