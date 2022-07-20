İran’ın Çin’e petrol satışı sürüyor

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, haziran ayında İran'dan 260 bin ton ham petrol ithal edildi.

Rusya mayıs ayının ardından haziran ayında da Suudi Arabistan'ı geride bırakarak Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu.

Çin'in Rusya'dan petrol ithalatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 7,29 milyon ton oldu. Çin Gümrük İdaresi verilerine göre haziran ayında Rusya'dan günlük ortalama ithalat 1,77 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Rusya, Çin'e yılbaşından bu yana 41,3 milyon ton petrol sattı. Çin'e petrol satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.