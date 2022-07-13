  1. Ekonomi
13 Tem 2022 10:39

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.

Resesyon endişesi fiyatlarında etkili

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.

Kaynak: Timetürk

News Code 1903463
https://tr.mehrnews.com/news/1903463/

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