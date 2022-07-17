Tahran: Riyad'ın olumlu tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz

Ayetullah Hamanei’nin danışmanlarından olan ve Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Kemal Harazi, Al Jazeera TV kanalına verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Harazi, İran-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında, “Suudi yetkililerin İran'a dostluk eli uzattıklarına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Suudi Arabistan ile görüşmeye ve ilişkileri yeniden başlatmaya hazırız. İran ve Suudi Arabistan bölgenin iki önemli ülkesidir ve aralarındaki ihtilafların çözülmesi bölgede büyük değişikliklere yol açacaktır.” dedi.

ABD ve İsrail arasında imzalanan “Kudüs Deklarasyonu”na ilişkin Harazi, bu bildiriden hiçbir sonuç çıkmayacağını söyledi.

Harazi, Ortadoğu'da yeni bir askeri ittifak kurulacağı iddialarıne dair, “Bana göre Ortadoğu NATO’su yüzeysel bir fikirdir ve Suudi Arabistan bunun gündeme getirilmediğini vurgulamıştır.” ifadesini kullandı.

ABD'nin 2015’te yapılan nükleer anlaşmanın canlandırılması için herhangi bir garanti vermediğini anlatan Harazi, “Eğer Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı adil ve bağımsız bir şekilde davransaydı anlaşmazlıkları çözmek kolay olacaktı.” değerlendirmesinde bulundu.

Harazi, İran’ın bölgesel diyaloğa hazır olduğunu belirtererek, “Bölgedeki krizlerin tek çözüm yolu uluslararası bir diyalog forumunun kurulmasıdır. Katar bu konuda önemli önerilerde bulundu. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Katar gibi önemli ülkelerin katılımıyla bir diyaloğun başlatılmasına hazırız." ifadelerinde bulundu.

Kemal Harazi, İran'ın füze programı ve bölgesel politikasıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmayacağını kaydetti.

İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını vurgulayan Harazi, "Uranyum zenginleştirme oranımızı yüzde 20'den yüzde 60'a çıkardık ve bunu kolayca yüzde 90'a çıkarabiliriz." açıklamasını yaptı.

İranlı yetkili, İsrail’in tehditleri ile ilgili olarak, “İran'a karşı her türlü eyleme sert bir yanıt vereceğiz. İsrail’i hedef almak için kapsamlı askeri tatbikatlar gerçekleştirdik.” diye konuştu.